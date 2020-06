Los días en casa empiezan a tener efectos secundarios en Karina Banda, quien al igual que muchas personas ha estado ocupando su tiempo preparando platillos deliciosos que después presume en sus redes sociales. Sin embargo, la presentadora de El Gordo y la Flaca notó que sus vestidos ya casi no le quedan, una situación que le comentó a su amigo Raúl de Molina.

©@karinabandatv Karina Banda pasa los días de cuarentena junto a su prometido, Carlos Ponce

“Estoy bien, pero batallando para ponerme vestidos, ¡que ya no me cierran, Raúl!”, dijo la presentadora al inicio de una de las emisiones del programa de espectáculos de Univision. Karina, siempre sincera y alegre, se mostró un poco agobiada por este detalle. “Ya no sé qué hacer”, dijo.

Loading the player...

“Yo te veo a ti perfecta”, aseguró Raúl a la prometida de Carlos Ponce, quien llevaba un entallado vestido verde. A pesar del halago del presentador, Karina explicó que no se siente igual que al inicio del confinamiento.