“Sé que mucha gente que me sigue por mi música preferiría que yo siempre saliera en videos diciendo que soy ‘el mejor del mundo’, que mostrara las prendas, los relojes, los carros, las casas, que entrara en competencia, que hiciera guerras musicales con otros colegas y eso los entretendría más. De hecho, al parecer, es la mejor manera de ser “humilde” en estos días”, indicó el cantante de 36 años, haciendo una crítica hacia aquellos que se manejan así en las redes sociales.

©@ingermendoza Nacho ha inculcado estas enseñanzas a sus hijos

“Lo siento, yo no soy humilde (lo he dicho muchas veces), sencillo quizás, humilde no. Así como sigo y respeto a quienes disfrutan de mostrar lo que poseen y de presumir de su precio, yo disfruto de mostrar lo que doy, presumo de eso que poseo que reconozco como una de mis pocas virtudes y que no tiene precio; la única herencia que me dejó mi papá y no pude recibir fortuna más grande: ‘Ganas de servir a la gente’”, añadió el músico, quien es el orgulloso padre de cuatro niños.

Nacho concluyó su mensaje diciendo que, desafortunadamente hay quienes lo rechazan por decir las cosas como son, pero que él seguirá aportando y sirviendo a la gente. “Simplemente, así como tú grabas tus pasiones y las publicas, yo grabo las mías y hago lo mismo”.

