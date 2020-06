Y aunque no están interesados en la farándula, los niños Mottola Sodi tienen mucho talento artístico y podrían triunfar como mamá y papá si así se lo propusieran. “Mi hija Sabrina, por ejemplo, ama todo lo que es animación. Ella adora hacer animaciones y le encanta dibujar, pintar, crear, hacer cómics, etcétera”, reveló orgullosa sobre la pequeña de 12 años.

©@thalia Sabrina es muy buena con las artes plásticas, según reveló su mamá

Matthew Alejandro también es muy talentoso. “Mi hijo dice ahora que lo que quiere ser es un gamer”, confesó la cantante. “A él le encantan sus juegos”, dijo emocionada. Pero la tecnología no es lo único que le llama la atención al niño de ocho años, sino también a escultura.

El futuro en la industria musical

Si Sabrina y Matthew llegaran a interesarse en el trabajo de mamá, no sería para estar en los escenarios o para dar vida a personajes ficticios en la televisión. “Ellos están totalmente opuestos a lo que papá y mamá hacen”, explicó Thalía.

©@tommymottola A Matthew le gustan mucho los videojuegos y quisiera dedicarse por completo a ello

“Sin embargo, Sabrina, mi hija, compuso dos canciones en este disco”, aseguró la orgullosa mamá. “Por un lado les gusta el behind the scenes, no enfrente. Les gusta lo que es dirección o componer o producción”, aseguró sobre un remoto futuro en el mundo del entretenimiento.

Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.