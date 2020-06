Ambos decidieron replegarse de inmediato y cambiaron de tono en la plática al hablar sobre la maternidad de la intérprete de 43 años. Sobre su princesa y su maternidad no tuvo reparos en resaltar lo increíble que la está pasando como mamá.

“Nunca me imaginé que ser mamá iba a ser la experiencia más hermosa de mi vida y te lo digo con todo el corazón porque cada día día, o sea despertarme y verla y cómo me ve y cuando sonríe y la primera vez que probó un alimento, me tiene maravillada. Creo que estoy redescubriendo el mundo a través de ella. Me siento muy plena”.

©@marlenefavela Desde hace meses, la actriz y su esposo se han mostrado distanciados en sus redes

Al margen de lo que pueda estar sucediendo en su círculo íntimo, Marlene siempre mantiene una sonrisa en el rostro con la mejor actitud y mucho más ahora que necesita enfocarse en la crianza de su pequeña.

“Yo soy una chava que siempre he sido superpositiva en la vida, trato de ver las cosas lo mejor posible. No todo en la vida de todos es color de rosa y es perfecto”, puntualizó.

