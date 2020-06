La carrera profesional de Clarissa Molina sigue en ascenso y se ha convertido en uno de los rostros con más llegada al público de habla hispana en Estados Unidos. Parte de esos grandes pasos que aportan a su crecimiento tienen que ver también con su inteligente incursión en el negocio de bienes raíces y como consecuencia de ello, la revista Forbes le ha dado un gran reconocimiento por ser considerada como ‘joven promesa latina de las inversiones’. Y es que la exNuestra Belleza Latina se ha tomado muy en serio asegurar su futuro y nos ha demostrado que es un mujer muy planificada en ese sentido.

©@clarissamolina Clarissa Molina recibe importante reconocimiento de la revista Forbes

En el artículo escrito por Gabriela Berrospi, miembro del consejo financiero de Forbes, titulado Three Ways To Make Money Even During A Recession (Tres formas de ganar dinero incluso durante una recesión), la experta resalta la visión emprendedora de la dominicana.

“Otra mujer en mi comunidad con la que hablé sobre este tema es la anfitriona de Univisión, Clarissa Molina, quien comenzó a comprar propiedades en los últimos años en Miami. La diferencia es que ella vive en uno de ellos mientras alquila el segundo para obtener ingresos”, expresó Berrospi.

©@clarissamolina La dominicana se ha convertido en todo un ejemplo en las inversiones

Orgullosa de la mención en la prestigiosa publicación, Clarissa compartió su logro con todos sus seguidores en las redes sociales y agradeció la deferencia al tomaba en cuenta como un ejemplo de éxito.

“Me gustaría hacer un paréntesis y compartir esta alegría con ustedes y de una forma u otra servir de inspiración. Estoy sumamente honrada de haber sido nombra en esta prestigiosa revista @forbes como ejemplo siendo una mujer joven, cómo podemos ir sembrando semillas ahora y en un futuro ver los frutos”, escribió junto a la publicación.

Asimismo, la exreina de belleza dejó en claro que este proyecto financiero verá sus resultados en el transcurso de los próximos años e hizo un llamado a pensar en las posibilidades de ahorro que todos necesitamos para vivir el mañana en calma.