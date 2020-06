Como recordaremos, el astro boricua fue nominado al premio Emmy en 2018 a la mejor actuación de reparto por su participación en la serie The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story.

Ricky Martin interpretó a Antonio D’ Amico, el eterno amor de Gianni Versace. El diseñador de moda fue asesinado el 15 de julio de 1997, en la puerta de su residencia en Miami.

El mes del Orgullo Gay se conmemora en todo el mundo a raíz de los disturbios de 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York. En ese sentido Martin y Yosef son una de las parejas homosexuales más famosas en el mundo del espectáculo y desde que dio a conocer públicamente su orientación sexual, Ricky se ha convertido en un estandarte de la comunidad LGBT.

©@ricky_martin El cantante interpretó a Antonio D’ Amico en la serie sobre la vida de Gianni Versace

El año pasado, el cantante dejó en claro una vez más su postura al respecto y se ha caracterizado por buscar la integración positiva de las minorías a la sociedad de manera incansable.

“El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno”, señaló en una publicación pasada.

