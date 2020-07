©@ricky_martin El cantante interpretó a Antonio D’ Amico en la serie sobre la vida de Gianni Versace

El año pasado, el cantante dejó en claro una vez más su postura al respecto y se ha caracterizado por buscar la integración positiva de las minorías a la sociedad de manera incansable.

“El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno”, señaló en una publicación pasada.

