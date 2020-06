La discreta vida de Sara

Aunque es hija de uno de los cantantes más famosos en español, la vida de Sara siempre ha sido discreta. Su madre optó por permanecer lejos del medio público desde que nació la que sería la única hija de Pau Donés. Pero él estaba orgulloso de ser papá y demostraba su amor por ella a donde fuera. Incluso tenía tatuado su nombre en los nudillos de la mano izquierda, completando con la palabra amor en la derecha.

©Youtube Pau Donés siempre se sintió orgulloso de su hija

Meses atrás, el cantante anunció su retiro para pasar más tiempo con su hija y viajaron junto a California con ese propósito. “Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella”, reveló Pau.

“Cuando Sara nació yo me fui de casa, me fui de gira ocho o nueve meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco”, explicó sobre su familia, siempre asegurando que Sara era “el gran amor de su vida”.

La curiosa y triste coincidencia

Sara despide a su papá a los 16 años, la misma edad en la que Pau Donés sufrió la pérdida de su madre Núria Cirera en octubre de 1983. Pau se convirtió en el apoyo de sus tres hermanos, tal como lo contó en su libro biográfico 50 Palos... y sigo soñando. “De la noche a la mañana pasé de ser hijo a ser madre porque mi padre trabajaba”, relató.

