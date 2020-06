©Getty Images La cantante recordó la angustia que vivió en esos minutos

La también actriz cuestionó la forma del piloto de anunciar la noticia, porque ocasionó un verdadero mar de estrés, miedo y ansiedad en los pasajeros. “Había gente que estaba llorando, angustiadísima, con un nivel de ansiedad y de angustia verdaderamente importante, en lo que vuelo regresaba a Lima”, recordó.

¿Qué sucedió para alertar a los pasajeros de esa forma?

El avión volvió a Perú y en cuestión de 15 minutos habían aterrizado, recordó Lucero. Y aunque el staff de la aerolínea actuó de manera inmediata, todo se trató de una confusión por una maleta extra en el avión.

©Getty Images Por fortuna para la cantante todo se resolvió de manera favorable y regresaron muy rápido al aeropuerto

“Lo que había sucedido realmente es que un pasajero no había abordado ese avión y había abordado su maleta, habían llevado su maleta a la parte de la carga, pero el pasajero no se subió”, explicó mucho más aliviada.

“Realmente no sucedió nada malo. Después nos dijeron, espero haya sido cierto, que habían revisado esa maleta como debía haberse y que no había ningún peligro y no hubo realmente amenaza. Lo que pasa es que había una maleta sin dueño en el avión y pues resultó muy sospechosa”, aclaró sobre ese angustioso momento que hoy cuenta entre risas.

