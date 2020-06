Hasta hace unos años, la actriz de 43 años se resistía a mostrar las fotos de sus hijos en Instagram, y ahora, suele compartir las fotos más lindas a su lado, además de darles permiso de incursionar en el mundo de las redes sociales. La primera en hacerlo fue su hija Oriana, de 11 años. En 2018, la niña —a quien Gaby tuvo en su matrimonio con Cristóbal Lander—debutó como youtuber y lanzó su canal Everything Llama. En aquel entonces, Gaby la apoyó y compartió en sus redes sus divertidos videos y pidió a sus fans que se sumaran a su lista de suscriptores.

©@gabyespino Nickolas es el hijo que Gaby tuvo con el cantante Jencarlos Canela

Actualmente, el canal de ‘Ori’ luce vacío, pero en su momento llegó a tener varios contenidos y sumaba hasta 13,200 seguidores. Aunque dejó de publicar videos en su canal de YouTube, Oriana tiene un gran talento para las cámaras, y al igual que su hermanito, también tiene su cuenta de TikTok y hasta el momento suma más de 11 mil seguidores.

La privacidad de sus hijos

Por mucho tiempo, la protagonista de Santa Diabla optó por no mostrar en las redes el rostro de sus hijos, así que las fotos y videos con ellos eran escasas. Sin embargo, poco a poco Gaby Espino ha dejado ver su entorno familiar, dejando ver su faceta más amorosa como mamá y por supuesto, presumiendo a sus hermosos hijos.

©@gabyespino Oriana y Nickolas con la gran adoración de Gaby

Cuando Oriana se lanzó como youtuber, la actriz habló acerca de la presencia de los niños en la red. “Durante años he mantenido a mis hijos lejos de las redes sociales, siempre he pensado que el exponer sus vidas por aquí debe tener un propósito y el momento justo para hacerlo debía ser decisión de ellos, cuando ya se sintieran listos y no decisión nuestra. Por lo que veo ya llegó el momento”, explicó Gaby en un post hace un tiempo.

