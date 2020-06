Los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony , los pequeños Max y Emme, ayudaron a su mamá y a su prometido, Alex Rodriguez , a formar parte del movimiento Black Lives Matter durante el pasado fin de semana, en Hollywood. JLo compartió en su cuenta de Instagram cómo su hijo Max se acercó a ella y le comentó: “¿Sabes mamá? Ya que tienes como seguidores a algunos de mis gamers favoritos de YouTube, ellos nos piden que apoyemos ciertas cosas y lo hacemos, deberías hacer eso por George Floyd”. Orgullosa del nivel de conciencia de su hijo, ella le respondió: “Es gracioso que digas eso bebé, estoy planeando algunas cosas. ¿Quieres ayudar haciendo un letrero? ¡Y lo hicieron!”.

©Instagram JLo está orgullosa de cómo sus hijos están creciendo y haciéndose conscientes de su entorno social

Cuando George Floyd perdió la vida el 25 de mayo a manos de la policía de Minneapolis, sus últimas palabras fueron desgarradoras y dirigidas a su mamá –quien falleció hace dos años. Uno de los letreros que los mellizos de JLo hicieron fue para recordar esas conmovedoras palabras: “Llamando a todas las mamás. Todas las madres fueron convocadas cuando él (George) llamó a su madre”. Otro de los carteles que elaboraron hacía referencia a uno de los grandes hits de JLo: “Let’s Get Loud for Black Lives Matter”.

Tanto Jennifer como su prometido compartieron videos y fotografías de la manifestación a la que se unieron el pasado domingo, en la que se cree había 20,000 personas congregadas con pancartas y repitiendo al unísono “no justice, no peace (sin justicia no hay paz)”. Los manifestantes se dejaron ver tomados de las manos y tomando las precauciones necesarias con cubrebocas y guantes de plástico.