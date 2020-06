La familia de Alejandra Espinoza vivió momentos de verdadera preocupación luego de que Haydee, su hermana mayor, se contagiara de COVID-19, el virus que pausó al mundo y que hasta este día ha cobrado la vida de más de siete millones de personas a nivel global. Haydee es una enfermera muy dedicada que estuvo en la primera línea de batalla en un hospital en su natal Tijuana, en donde desafortunadamente contrajo Coronavirus, mismo que transmitió a su esposo e hijo.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza está orgullosa del trabajo que hizo en la lucha contra el Coronavirus

El impacto de haberse contagiado fue mínimo en comparación con la culpa que sintió por haber llevado el virus a la casa en donde vive su familia. “Cuando el resultado salió positivo y yo empecé a sentirme mal y me enteré de que mi esposo estaba positivo, mi hijo también, pues sí sentí una carga la verdad muy fuerte”, dijo Haydee en una entrevista virtual con Lourdes Stephen en Sal y Pimienta.

©@salypimientahd Haydee tuvo una entrevista virtual junto a su hermana para Sal y Pimienta de Univision

“Me sentí muy, muy mal porque aparte sí sientes esa carga y esa de culpa de ellos qué culpan tienen”, agregó la enfermera en la charla en la que su hermana también estaba presente desde su casa.

Los días no fueron sencillos para ellos, pues además de los sentimientos de Haydee, existían los síntomas de la enfermedad que, a pesar de los cuidados, no paraban de generar miedo en la familia. Incluso existía el temor de que el virus se expandiera aún más en la familia de la ex Nuestra Belleza Latina.

La realidad que vive el personal médico

A pesar del alto número de contagios en el mundo y de que el virus ha cobrado más de cuatro mil vidas en diversos países, hay personas que siguen negando la gravedad del asunto. Haydee, como los miles de médicos en primera línea de batalla contra la enfermedad, ha vivido momentos desgarradores a causa de este virus que hasta hoy no tiene ni cura ni vacuna.