Acerca de su regreso a México, lugar en el que retomaría su carrera profesional, el también comediante dijo: “Sí, me voy a México, ahí está mi residencia, ahí tengo mi casa, desde el momento en que dejo de laborar en Telemundo no puedo darme el lujo de seguir viviendo acá (Miami)”, aseguró.

Asimismo, aclaró los rumores que giraban en torno a una posible participación junto a Galilea Montijo en la televisión mexicana: ““Respecto al proyecto que me consiguió Galilea Montijo les digo: no es cierto”, recalcó.

Y aunque no está del todo definido el nuevo rumbo que tomará su nueva aventura profesional, quiso aprovechar en exteriorizar que se siente agradecido con las muestras de apoyo de varias televisoras que desean contar con su talento.

©@hectorsandarti El presentador guatemalteco fue separado del programa ‘Un nuevo día’ el pasado 22 de mayo

“Desde el primer día que recibí el mensaje, mi agente recibió propuestas de televisoras acerca de mi trabajo, esto me dio paz y me habló mucho acerca de su cariño. He recibido ofertas muy interesantes de lugares en los que no he trabajado, hay negociaciones, pero no les puedo decir con quién ni dónde, lo tengo que mantener en silencio”, insistió.

“Hay un proyecto que me tiene muy entusiasmado, no puedo decirles, pero me siento extremadamente agradecido de que pronto hagamos algo en la televisión... perdón que no pueda responder a esa pregunta, todavía no puedo”, fueron sus palabras finales durante su transmisión en vivo.

