En día pasados, los seguidores de la familia de Eugenio Derbez quedaron sorprendidos porque su hijo Vadhir confesó que pasó una noche arrestado cuando tenía 19 años. Y si algunos se preguntaban cómo lo tomó Eugenio, podría ser que no lo regañara o castigara, pues él mismo ha estado en situaciones similares ante la ley, una divertida anéctdota que vivió en Grecia y junto al también comediante, Omar Chaparro.

Aquel recuerdo llegó a su mente durante una charla con Omar, en la que se acordaron de los días que pasaron en Grecia durante los Juegos Olímpicos de 2004. Eugenio estaba disfrazado de su personaje Marilyn Menson -una parodia del cantante Marilyn Manson- mientras que Omar estaba vestido al estilo de Anahí en RBD.

“Te acuerdas el policía no nos dejaba ir, yo le decía ‘Why are you mad?’”, recordó Eugenio sin dejar de reír de cómo intentó salir de aquella situación. Y es que aquellos personajes llamaron la atención de los oficiales que por poco se los llevan presos.

“Yo me acerqué, el cuate me agarró, me empujó, me quitó. Entonces yo me empiezo a transformar y le dije ‘Don’t touch me’”, contó Omar entre risas. El también comediante señaló la audacia de Eugenio de tratar de zafarse del asunto muy al estilo mexicano.

“El policía te decía en griego cosas y Eugenio así con el maquillaje de Marilyn Menson, son sus mallas, le decías ‘Why are you mad?’. Querías terapear al policía griego”, agregó Chaparro.

La broma en Rusia que por poco lo lleva a la cárcel con su hijo

Eugenio y Vadhir no sólo tienen historias por separado en las que se enfrentaron a la policía. Padre e hijo por poco son arrestados en Rusia, mientras hacían uno de sus retos durante la Copa de Futbol 2018.