Ximena Duque y Jay Adkins están de celebración, pues esta semana cumplieron su tercer año de casados. La pareja compartió en sus redes sociales algunos detalles de su festejo, además de intercambiar unos lindos mensajes. A los fanáticos de la actriz colombina les llamó la atención la felicitación que dedicó a su esposo, pues en su discurso, el cual fue en inglés, Duque aseguró que quería tener otro hijo con él. Sí, así como lo lees… la actriz de telenovelas como Dueños del paraíso ya está pensando en darle un hermanito o hermanita a Luna, de dos años, y a su hijo mayor Cristian Carabias, de 16 años.

©@ximenaduque Ximena Duque y Jay Adkins se conocieron en junio de 2016. Un año después, se dieron el ‘sí quiero’ en una boda en Miami

A diferencia de sus anteriores celebraciones de aniversario, Ximena no le dedicó un post a su esposo, sino que le grabó un video en inglés y fue ahí donde reveló que le gustaría convertirse en mamá por tercera ocasión. “En un día como el de ayer, pero de hace tres años, hice la mejor decisión de todas: casarme contigo. Recé tanto a Dios para que te enviara a mi vida, y tener una familia como la que tenemos” dijo Ximena. “Visualicé a nuestra hija exactamente de la forma que es y también te visualicé a ti de la forma en la que eres, lo único que me faltó es que hablaras español, pero está bien”, comentó.

©@ximenaduque Ximena Duque y su esposo se convirtieron en padres de una niña en enero de 2018

“Me haces la más feliz en el mundo. Eres el mejor esposo y padre del mundo. Dios me mandó el mejor esposo para mí, eres imperfecto justo como yo. Y somos la pareja imperfecta y por eso eres perfecto para mí. Te amo, quiero estar contigo el resto de mi vida, me quiero ir contigo a la cama por el resto de mi vida y me quiero despertar a tu lado todos los días”, indicó.

©@ximenaduque Ximena y Jay forman una bonita familia junto a Luna y Cristian, el hijo mayor de ella de una relación pasada

“Quiero tener otro bebé contigo”, agregó la también empresaria, a lo que su esposo le preguntó que cómo visualizaba a ese nuevo bebé, y ella contestó: “Se podría parecer a ti”.