Rashel Díaz y su esposo Carlos García son un ejemplo de alegría en un matrimonio. Desde hace cuatro años se juraron amor eterno y van por muy buen camino, lo que se refleja en la sonrisa de la presentadora de Un Nuevo Día. Sin embargo, esa felicidad que buscaba junto a una pareja se vio opacada en dos relaciones anteriores, en las que aprendió lo que son los celos y la infidelidad.

©@carlosjgarcia0782 Rashel Díaz y su esposo aman hablar sobre su historia de amor

“Yo he vivido la infidelidad, entonces al principio yo era celosa, me sentía muy insegura, y no tenía nada que ver con Carlos porque él es un hombre que siempre me ha hecho sentir cuidada”, contó sincera en una charla con su esposo y el consejero José Mayorquín para su programa virtual Entre Nos. Rashel hablaba de los primeros meses con su actual esposo, pues era una conducta aprendida con sus ex.

Pero Carlos es una persona diferente que ve la vida de forma distinta, y jamás haría sentir mal a su esposa con cuestiones como las que vivió. “Siempre me ha hecho sentir que soy la persona más importante de su vida”, aseguró Rashel.

La comunicación sirvió mucho en los inicios de su noviazgo. “Al principio yo le dije ‘amor, yo tengo este problema por esto y por esto’, le conté la verdad desde el día uno, ’yo sé que no eres tú, comprendo que es algo mío’”, recordó la cubana.