Sebastián Rulli es uno de los actores que más resguarda su vida privada, sobre todo en lo que se refiere a su paternidad. Son contadas las ocasiones en las que el galán de telenovelas se anima a hablar de su faceta como padre y fue gracias al programa de televisión La última y nos vamos (Unicable), que el actor de origen argentino compartió algunos detalles de la relación que tiene con su hijo Santiago, fruto de su matrimonio con la también actriz Cecilia Galliano. Además de hablar de su primogénito, Rulli compartió una dolorosa experiencia que lo marcó: la pérdida de un bebé.

©GettyImages Cecilia Galliano y Sebastián Rulli fueron esposos por cuatro años y tienen un hijo en común

“Santi para mí es mi responsabilidad más grande”, compartió en la entrevista. “Espero ser el mejor papá. Creo que lo amo muy bien. Lo dejo ser”, dijo Rulli sobre la crianza de su hijo, quien cumplió 10 años en enero pasado. “Me gusta ser también un poco disciplinado en esa sensación de poder llevarle un buen ejemplo, me gusta motivarlo, me gusta que se esfuerce por conseguir las cosas, me gusta verlo desarrollarse en lo que le gusta, aunque sean cosas que yo quizás no entiendo, que es todo esto de las plataformas, las aplicaciones”, añadió.

©@sebastianrulli Sebastián Rulli es muy discreto con su faceta como papá. Con este collage de fotos felicitó a su hijo por sus 10 años

El protagonista de telenovelas como Tres veces Ana recordó uno de los momentos más difíciles de su fallido matrimonio con la madre de su hijo, con quien estuvo casado por cuatro años, de 2007 a 2011. Rulli contó que les fue muy duro poder convertirse en papás y que vivieron una dolorosa experiencia como pareja. “Yo quería tener una familia y Cecilia (Galliano) también, entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado”, se sinceró.

“Se hicieron las evaluaciones de qué se necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o ese tipo de cosas y se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil”, contó el actor de 44 años sobre el bebé que perdió con su ex.