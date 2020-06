Chiquis no reveló los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, pero aseguró que no hubo infidelidad entre ambos. “Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”, aseguró.

Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.