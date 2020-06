A pesar de que sus vidas tomaron caminos separados, la amistad entre ellos continuó y a través de sus redes sociales, ambos suelen publicar las fotos de sus encuentros en los pasillos de Televisa o recordar viejos tiempos de Vida TV, entre otros programas.

Nuevos horizontes

Hace apenas unos días, Sandarti compartió que retomaría su faceta como conferencista. El presentador contó en una entrevista con El Universal que, a pesar de no ser un conocedor de la materia, había pasado por tantas cosas, que se sentía capaz de dar un buen consejo a sus seguidores. “No soy un experto en psicología, pero sí soy una persona a la que le ha tocado enfrentar momentos duros en la vida”, indicó Sandarti, quien asegura que sus experiencias podrían ser de gran ayuda. “Creo que he tomado decisiones buenas y lo he hecho de tal manera que, el día de hoy sigo en pie y enfrentando el futuro. Me gustaría aprovechar las plataformas para seguir esa línea y llevar mensajes positivos”, detalló.

También reveló que, desde su salida de Telemundo, su representante recibió varias ofertas de trabajo, las cuales ha empezado a contemplar. De ser cierto su regreso a Televisa, los fanáticos de Sandarti tendrán muchos motivos para celebrar.