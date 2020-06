A lo largo de su trayectoria, Jacky Bracamontes ha dejado fascinados a sus fans con sus personajes de telenovela, es los que usualmente aparece como una chica buena y angelical. Poco saben que en 2004, la actriz tenía todas las intenciones de convertirse en una de las más grandes villanas de las telenovelas mexicanas. En un enlace en vio con su amigo Jan, la madre de cinco confesó que hizo el casting para el papel de Rubí, en la telenovela del 2004. Al final, el protagónico fue para Bárbara Mori, causando un gran revuelo por su ‘maldad’ y sensualidad en la telenovela.

©@jackybrv La actriz obtuvo otro papel, pero no fue el de villana

“Yo me acuerdo que hice casting para Rubí también, imagínate… yo de Rubí, no hubiera quedado yo de Rubí”, contó Jacky a su buen amigo, quien también participó en la novela. Mientras Bárbara Mori interpretó a Rubí, Jacky obtuvo el papel de la mejor amiga de Rubí, Maribel de la Fuente, una joven con una discapacidad en la pierna derecha, debido a un accidente en su infancia. En la ficción, Maribel es traicionada por Rubí cuando esta le roba a su prometido Héctor Ferrer (Sebastián Rulli). En dicha telenovela, Jacky también compartió créditos con Eduardo Santamarina, quien interpretaba al doctor Alejandro Cárdenas.

©GettyImages Bárbara Mori dio via a la malvada Rubí en la novela de 2004

A 16 años de la telenovela, próximamente se estrenará la nueva versión en México, la cual es estelarizada por Camila Sodi como Rubí, y José Ron. En Estados Unidos, dicha producción de Univision fue todo un éxito y en solo unos días llegará a la televisión mexicana. ¿Qué opina Jacky sobre el remake? Aunque no la ha visto completa, asegura que es un buen material. “Yo tampoco la he visto. Vi el primer capítulo, me encantó”, comentó la actriz mexicana. “Yo propongo que después de la nueva versión repitan la antigua”, agregó.