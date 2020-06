Lea Michele está en el centro de la polémica, luego de que su excompañera en Glee, Samantha Ware, hiciera acusaciones en su contra al asegurar que la actriz le había hecho la vida imposible en Glee con todo tipo de comentarios inapropiados. A estos señalamientos se sumaron otros actores del elenco de la serie, acusando a Lea de tener malas actitudes hacia ellos. Ante esto, Lea decidió emitir una disculpa hacia las personas que en el pasado se hubieran sentido ofendidos por su actitud.

©GettyImages Samantha interpretó a Jane Hayward en la sexta temporada de la ficción creada por Ryan Murphy

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la también cantante compartió el siguiente mensaje: “Una de las lecciones más importantes en las últimas semanas es que necesitamos tomar tiempo para escuchar y aprender sobre las perspectivas de otras personas y en cualquier papel que hayamos interpretado o lo que podamos hacer para ayudar a señalar las injusticias que sufren. Cuando tuiteé el otro día, pretendía ser una muestra de apoyo a nuestros amigos y vecinos y comunidades de color durante este periodo realmente difícil, pero las respuestas que recibí a lo que publiqué me han hecho ver específicamente cómo era visto mi comportamiento hacia mis compañeros de reparto”.

©@leamichele La actriz de 33 años aseguró estar arrepentida de sus acciones en el pasado

“Si bien no recuerdo ni siquiera hacer este comentario específico y nunca he juzgado a los demás por su entorno o color de su piel, eso no es lo importante. Lo que importa es que claramente, actué de forma que hería a otras personas”, agregó la actriz, asegurando que no recordaba haber tenido un comportamiento hostil hacia Samantha Ware y otros de sus excolegas.