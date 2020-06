Tras un tratamiento en un centro especializado, Lele Pons decidió hablar de su secreto mejor guardado: los trastornos mentales que padecía desde niña . Esto fue con el fin de ir más allá y darle una voz a las personas que actualmente están luchando con esto y que necesitan ayuda, justo como ella. En una entrevista con Un Nuevo Día, Eleonora Pons Maronese, mundialmente conocida como Lele Pons, habló de su decisión de contar al mundo su verdad a través de la docuserie The Secret Life of Lele Pons, donde revela cómo ha enfrentado los múltiples padecimientos que enfrenta, además de otras cuestiones familiares que han impactado su vida.

©GettyImages Más sincera que nunca... En solo dos episodios de su docuserie, Lele nos ha mostrado su faceta menos conocida y sus luchas

“Empezamos a filmar esto (la serie) dos años atrás y llegó un punto en que yo le dije a mi equipo y mi familia y lo tomaron muy bien y tomé un tratamiento por un mes. Ahí conocí a muchos pacientes que eran fans y me decían: ‘¿Por qué tú nunca has hablado de esto? Puedes ayudar a muchas personas…’”, comentó Lele en entrevista a Un Nuevo Día. “Y eso para mí fue muy importante y decidí hacer esto, mostrarle a mis fanáticos que no están solos”.

©@lelepons La cantante está en manos de expertos que la han ayudad con sus tratamientos

Desde que era una niña, la influencer de 23 años tiene una batalla contra el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), Síndrome de Tourette, TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) y depresión. Las cosas se complicaron a tal punto, que Lele no podía hacer cosas como los niños de su edad, así que decidió buscar ayuda en sus padres y profesionales.

“Cuando yo no podía ni salir de mi casa o de mi carro o de mi cuarto, cuando te empieza a impactar de una forma negativa, que ya no puedes ni funcionar dije ‘debo tener ayuda, sino nunca voy a poder vivir bien’. Mi papá y mi mamá decidieron que no era normal lo que estaba pasando y temieron que no tuviera una vida normal”, explicó.