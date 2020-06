Cuando ambas se conocieron, Daniel y ‘Chiqui’ ya estaban separados, pero, aun así, Alessandra se sintió un poco nerviosa, por la belleza de la venezolana y su trayectoria en los medios. “Yo no conocía a esta mujer (‘Chiqui’). Tenía una referencia de que estaba en Univision, entonces yo la busqué en Google, y mandó el screenshot al grupo de amigas y les digo: ‘La competencia es ruda’, aunque ellos ya estaban en proceso de divorcio. Les digo a mis amigas ‘¿cómo hacemos con esto? ¡Ya viene con filtro incluido!’”.

©@chiqui_delgado Alessandra estaba impresionada por la belleza de ‘Chiqui’

Si bien no son las mejores amigas, Alessandra, de 33 años, y ‘Chiqui’, de 47, tienen una relación cordial por el bien de Carlota Valentina. “Casi no hablamos. Ella es muy reservada. Esa es su forma de ser y lo entiendo y lo respeto y nos ha funcionado perfecto”.

La relación que tiene con Carlota

Alessandra también habló del gran desafío que implica ser la madrastra de Carlota, pues ante todo, sabe que hay ciertas normas de crianza entre los padres. “Es complejo. Cada quien tiene sus reglas, el tema de la niña, el tema celo mamá, uno tampoco quiere pisarle los pies a la mamá o tomar el lugar, peor a veces uno por dar demasiado sin querer lo hace”.

©@dsarcos Una gran familia: Daniel con Alessandra y su hijo Daniel Alejandro, su hija Carlota, su hija mayor Victoria y su nieta, Victoria Isabella

“(‘Chiqui’ y Daniel) Ellos manejan la paternidad de Carlota entre ellos, y eso me parece súper saludable, no meterse. Ellos han marcado esa línea donde hay una directriz por parte de los padres. Me imagino que del lado de Jorge (Ramos) y del mío, nosotros brindamos amor y apoyo, pero cada quien respetando esa línea”.