El reconocido actor y comediante Héctor Suárez falleció este martes 2 de junio a la edad de 81 años. Así lo dio a conocer su hijo, Héctor Suárez Gomís, por medio de un comunicado en el que pidió respeto en medio del duelo familiar. “Con profundo dolor queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, escribió Gomís.

©@pelongomis El actor mexicano Héctor Suárez falleció a los 81 años

En agosto de 2019, Suárez fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle la vejiga y la próstata debido a un cáncer que padecía desde 2015. Al ser dado de alta, expresó su agradecimiento por seguir viviendo.

Asimismo, detalló que la operación fue un éxito y que pensaba retomar la actuación lo más pronto posible. “Estoy esperando mi programa Ahí va el golpe y ya solo están esperando para que regrese y mi vida será igual y el amor a la vida lo seguiré demostrando”, expresó.

©@pelongomis Su hijo dio a conocer la noticia por medio de un comunicado en sus redes sociales

El histrión empezó su carrera profesional en la década de los 60 con la película El asalto. Su carrera como comediante se caracterizó por su humor negro y de denuncia social. Programas como ¿Qué nos pasa? le dio gran fama.

Asimismo, destacó en telenovelas como Una segunda oportunidad, Velo de novia y Gotita de amor.

©@pelongomis Héctor Suárez batallaba desde hace años contra una dura enfermedad

En una entrevista con Adela Micha en 2017, Suárez aseguró que él no se consideraba un comediante, si no un actor. “Yo no me considero cómico, nunca me he considerado cómico, me lo dicen, no me molesta, lo juro, me tiene sin cuidado, pero yo soy actor, preparado de escuela”, recalcó.