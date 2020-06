Gloria Trevi dejó a sus fans sin habla, y no por su exuberante belleza, sino porque les dio un tremendo susto, luego de sufrir un incidente en la piscina de su hogar. La intérprete de Pelo suelto compartió un video de una de sus tantas ocurrencias en las redes sociales, sin pensar que este causaría tal revuelo entre sus fans. La cantante de 52 años aparece en el clip lanzándose a una piscina con un espectacular vestido amarillo. Tras el chapuzón, la artista trató de salir a flote, pero el inmenso vestido se lo estaba dificultando, pues la tela de este cubrió su cabeza, lo cual le impedía respirar adecuadamente.

©@gloriatrevi Gloria Trevi casi se ahoga en su la piscina de su casa y preocupó a sus fans

En su cuenta de Instagram, Trevi publicó el video y explicó que una persona cercana a ella se aventó al agua para rescatarla. Fue tal el apuro por sacarla de la piscina, que la mujer que se lanzó al rescate, lo hizo con todo y su teléfono celular.

En ese mismo video, Gloria comentó que ella se dio cuenta de que el vestido le impedía salir a flote e intentó sumergirse nuevamente para poder nadar libremente. “Yo ya había pensando en hundirme de nuevo y nadar para salir del lado donde no hubiera vestido”, explicó en el clip.

©@gloriatrevi La cantante se lanzó al agua con un inmenso vestido

Tras unos segundos de confusión, Gloria salió del agua gracias a su amiga y al borde de la alberca, estaba riéndose a carcajadas de lo sucedido. “Gracias por salvarme”, le dijo la intérprete originaria de Monterrey, Nuevo Léon, a su amiga.

Los fanáticos de ‘La Trevi’ estaban preocupados por el estado de la artista, y le pidieron que por favor se cuidara mucho. Otros más comentaron lo divertido del clip y celebraron que todo haya terminado en una anécdota y que su ídolo esté bien de salud. “Al principio me preocupé, después me solté a llorar de la risa”, “Cuídate hermosa, por favor”, “OMG! No lo puedo creer”, fueron solo algunos de los tantos comentarios que dejaron sus seguidores debajo del video, el cual lleva más de 300 mil reproducciones.

