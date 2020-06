“Me da muchísima tristeza, sí me cala. Muchas cosas que dicen de mí la verdad ni me importa”, dijo al principio. ”Pero jamás haría eso de faltarle el respeto a los artistas que yo tanto quiero y admiro, que formaron parte de este disco, para yo querer empañar tanto esfuerzo y trabajo con un gran chisme, con algo que también me cala, que es mi vida personal”, agregó mucho más seria.

Las palabras de Lorenzo Méndez

Antes de que la cantante confirmara su separación, Lorenzo se refirió al tema. “Quiero hablar con ustedes sobre algo que no siento que debo dar una explicación, ni debería platicar de, ni comentar de, que se llama: mi vida personal y mi matrimonio”, dijo en sus redes sociales.

©@chiquis Chiquis y Lorenzo se casaron el 29 de junio de 2019 en California

“Estoy viendo ciertas personas o páginas o medios que están comentando cosas que no son ciertas, primero que nada si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten, mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio, se los agradecería, pero si no saben la verdad que nomás mi esposa y yo sabemos, por favor respeten”, agregó.

