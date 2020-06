Para Elizabeth Gutiérrez , la cuarentena le ha traído grandes retos, además del hecho de estar en confinamiento en casa con William Levy y sus dos hijos. La actriz es una de las celebridades más discretas con su vida privada, por lo cual solo su círculo más cercano se enteró de que ‘Eli’ pasó por una cirugía hace unas semanas, además de enfrentar el desafío de organizar una mudanza a la casa de sus sueños. En entrevista con Diana Espinosa y Roxana García, del sitio web You are the new beautiful, la también empresaria compartió algunos detalles de los sucesos que han ocurrido en su vida personal últimamente, además de que dejó entre ver que las cosas con William Levy marchan bien, a pesar de los rumores que giran en torno a su relación desde hace tiempo .

©@elizabethgutierrez Elizabeth Gutierréz contó que tenía un quiste muy grande y que tuvo que ser intervenida

La estrella de telenovelas como El Rostro de Analía compartió que hace unas semanas pasó por la sala de operaciones, debido a un quiste que estaba cobrando un gran tamaño. Para Elizabeth, quien es madre de Christopher Alexander y Kailey Levy, lo que más le aterraba era el hecho de entrar a cirugía, justo cuando el virus del COVID-19 rondaba los centros médicos. “Era algo que me tenía que quitar porque me estaba creciendo, era como un embarazo”, explicó. “Te da miedo, no por la cirugía, sino por el hecho del virus, toda la gente está ahí y tuve que hacerme la prueba de COVID-19”.

©@gutierrezelizabeth_ Elizabeth contó que William le ayudó con la mudanza, sobre todo a cargar cosas pesadas

Además de este procedimiento, del cual salió bien librada, Elizabeth tuvo que organizar una mudanza exprés ¡justo en medio de la pandemia! Desde hace tiempo, ella y el padre de sus hijos se encontraban construyendo una espectacular mansión en Florida, la cual, después de muchos años de esfuerzo, al fin quedó terminada, aunque la propia ‘Eli’ contó que aún faltan unos detallitos, los cuales tendrán que esperar por la emergencia sanitaria.