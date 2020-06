Lo que sí reafirmó –y es lo más importante– es que el único y verdadero amor de su vida es Ford. Pamela Silva aseguró que su primogénito es el encargado de llenar infinitamente su corazón.

“Ahora el protagonista de mi vida sin duda, y yo sé que suena muy cliché, es mi hijo. Ford es el hombre de mi vida, el amor de mi vida, fue amor a primera vista, sin duda. Hasta hoy en día cada vez que me ve con esos ojitos me derrite”, comentó.



Además, aprovechó el espacio del programa para y al borde del llanto dejó unas dulces palabras las cuales quedará grabadas para que su niño las pueda ver en la posteridad.

“Mira sabes que lo que no le he dicho a él, y no lo he dicho en ninguna entrevista, creo que lo que yo le quiero decir a él es que gracias por llegar a mi vida y cambiarla y agradecerle eternamente por demostrarme ese tipo de amor y por inspirarme a ser una mejor versión de mí”, puntualizó.

