El originario de Guatemala comparte logros y alegrías con las dos mujeres que forman parte de su familia. Y aunque viven en la Ciudad de México, Héctor está junto a ellas en cada ocasión que puede.

©@juliana.smaldoni Héctor está feliz de ser el padre de la hija de su esposa

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, Sandarti se lleva muy bien con el padre biológico de Juliana. Su relación es tan amable que incluso le agradece por ser parte de la vida de a joven a quien Héctor siempre ha visto como una verdadera hija.

Un nuevo comienzo para Héctor Sandarti

Esta semana, como toda una sorpresa, se anunció que Héctor Sandarti salía de Un Nuevo Día. Él mismo no se esperaba la impactante noticia que cambiaría el rumbo de su vida profesional. “Me enteré un día antes de que ya no estaría en el programa”, aseguró en un video con sus fans. “Fue muy cordial, muy amable, me notificaron. No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo Un Nuevo Día”, explicó.

©@unnuevodia Los demás presentadores del matutino despidieron con abrazos a Héctor Sandarti

Ahora, el horizonte vislumbra nuevas oportunidades para él, pues está enfocado en retomar su fase como conferencista. “No soy un experto en psicología, pero sí soy una persona a la que le ha tocado enfrentar momentos duros en la vida”, expresó con entusiasmo, pues quiere llevar a la mayoría de la gente su ánimo positivo.

