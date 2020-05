Del mismo modo, la intérprete de 41 años se mostró agradecida con todas las personas que la acompañaron durante todo este duro y largo proceso.

“Gracias a todo los que me han apoyado y me han acompañado durante este momento, en estos meses en este aislamiento y decirles que los quiero mucho, que ha hecho mi vida muy feliz y que han sido mi mejor compañía.... no quiero seguir porque me pongo sensible”, señaló visiblemente conmovida.

©@dannagarciao La actriz colombiana estuvo más de dos meses en total aislamiento y alejada de su familia

Acto seguido, se aprecia en el clip el instante en que García entra a su casa lentamente para sorprender a su pequeño, quien la esperaba impaciente en el sillón. Al ver a su madre, Dante no pudo ocultar su emoción y entre gritos de felicidad se fundió en un abrazo con su progenitora.

Como recordaremos, la colombiana expresó en reiteradas ocasiones la inmensa falta que le hacía su niño y lo mucho que lo extrañaba. Aunque la comunicación era fluida por medio de videollamadas, la ausencia del contacto físico con su primogénito de tan solo dos años era una de las cosas que le causaban gran angustia.

©@dannagarciao Danna García ya se encuentra sana y salvo en casa con los suyos

En días pasados, la actriz señaló en un enlace con Lorena Meritano que Dante no quería saber de ella, a pesar de que se habían estado comunicando por medio de la tecnología.

“Empezó una etapa de ‘mamá no, mamá no’” contó la artista. “En un principio no me lo podían enseñar porque lloraba cada vez que me veía al teléfono, estaba enojado conmigo”, añadió.



