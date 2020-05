El cambio físico de Khloé Kardashian llamó la atención de muchos de sus seguidores. Y es que la empresaria y socialité luce muy diferente en sus últimas fotos a como lo hacía en años anteriores, cuando la fama de su familia iba a la alza en el reality, Keeping up with the Kardashians. Después de leer los comentarios relacionados con su look, Khloé por fin respondió a los notorios retoques de sus publicaciones.

©@khloekardashian Khloé Kardashian respondió con humor a las preguntas de sus fans sobre lo diferente que luce en las fotos

Sin ánimo de ofender, ni como un comentario hater, uno de los seguidores de la hermana menor de Kim Kardashian preguntó a Khloé: “¿Por qué luces tan diferene en todas tus fotos?”. Esa era la duda que muchos tenían en mente desde hace días, y Khloé por fin dio una respuesta.

Con humor y refiriéndose a las especulaciones de la gente, Khloé escribió: “Claramente es por mi trasplante semanal de cara”. La respuesta de KoKo fue aclamada por varios de sus fans, quienes apoyan su postura de lucir como más le guste sin tener que dar explicaciones al respecto.