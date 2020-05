Kylie Jenner cierra el mes de mayo de una manera que jamás imaginó. “¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación... todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca pedí ningún título ni intenté mentir para llegar ahí, y punto“, tuiteó. Kylie se refiere al artículo de Forbes titulado Kylie Jenner‘s Web of Lies - And Why She’s No Longer A Billionaire, en el que la publicación comercial presenta una explicación detallada de por qué eliminan el impresionante título de Kylie como la multimillonaria más joven hecha por trabajo propio. ”Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento en que fijarme más que en cuánto dinero tengo”, continuó.

En marzo de 2019, Forbes incluyó a la más joven del clan Kardashian-Jenner en su lista Forbes ‘Billionaires The Richest People in the World, haciendo oficial que había logrado convertirse en billonaria meses después de engalanar la portada de la publicación.

Con solo 21 años, la mamá de Stormi había construido un imperio de belleza de culto con su marca, Kylie Cosmetics, y fue un momento épico para la familia más famosa de Estados Unidos. “No esperaba nada. No lo vi en el futuro. Pero [el reconocimiento] se siente realmente bien. Es una buena palmada en la espalda”, dijo Kylie a Forbes en ese momento.

©GettyImages Kylie había sido nombrada la multimillonaria más joven por su propio trabajo

Pero las cosas han cambiado para la emprendedora de belleza, y Forbes ahora afirma que no cree que sea multimillonaria. “En base a esta nueva información, más el impacto de COVID-19 en las acciones de belleza y el gasto de los consumidores, Forbes ahora piensa que Kylie Jenner, incluso después de embolsarse unos $340 millones después de impuestos de la venta de Kylie Cosmetics, no es multimillonaria”, asegura la publicación.