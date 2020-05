Hace una semana, Héctor Sandarti vivía uno de los días más difíciles de toda su vida: su despedida de Un Nuevo Día. Aunque han sido momentos complicados tras su sorpresivo despido y su salida del matutino de Telemundo , el conductor de origen guatemalteco se mantiene positivo y ya tiene claro algunos de sus próximos retos profesionales. En entrevista con el diario mexicano El Universal, el presentador compartió que regresará a su faceta de conferencista.

©@hectorsandarti El conductor de televisión asegura que su faceta de conferencista le brinda una gran motivación

“No soy un experto en psicología, pero sí soy una persona a la que le ha tocado enfrentar momentos duros en la vida”, indicó Sandarti, quien asegura que sus experiencias podrían ser de gran ayuda para aquellos que necesiten un buen consejo. “Creo que he tomado decisiones buenas y lo he hecho de tal manera que, el día de hoy sigo en pie y enfrentando el futuro. Me gustaría aprovechar las plataformas para seguir esa línea y llevar mensajes positivos”, detalló el presentador.

©@hectorsandarti El comunicador también contó que entre sus planes, está regresar a México

También explicó el nuevo enfoque que la producción de Un Nuevo Día quiere darle al programa, y que, desafortunadamente, su línea de trabajo no iba por el mismo camino. “La dirección o línea ejecutiva a la que pertenece Un Nuevo Día cambió”, comentó. La gente que entró (las nuevas personas encargadas de la dirección del programa) toda su vida ha estado enfocada al canal de noticias entonces como que todo apunta a eso, a hacer un programa más al estilo del morning show americano que es de mesas de discusión, análisis y no tanto en la línea de entretenimiento, que es la que manejo yo”.