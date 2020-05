Chiquis Rivera atraviesa por uno de sus mejores momentos profesionales, con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio titulado Playlist. Sin embargo, a nivel personal, la hija mayor de Jenni Rivera enfrenta una serie de rumores sobre una crisis matrimonial con Lorenzo Méndez . Al respecto, Chiquis habló en una videollamada con Un Nuevo Día donde expresó su sentir y habló de los sentimientos que tiene hacia su esposo, pero que a su debido tiempo revelará todo por lo que está pasando.

©@chiquis Chiquis y Lorenzo cumplirán su primer año de casados a finales de junio

Erika Csizer, colaboradora del matutino de Telemundo, entrevistó a Chiquis y hablaron de su nuevo disco y por supuesto, del tema del momento. “¿Qué está pasando con Lorenzo?”, indicó la presentadora, a lo que Chiquis respondió: “Son momentos difíciles, no solamente para mí, sino para todos los que están en una relación, creo que me van a entender”, indicó. “A su debido tiempo hablaré de eso, pero sí quiero aclarar muchas cosas. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Vienen cosas buenas. Mi enfoque es mi música. La música es mi terapia”, agregó Janney Marín, nombre real de la cantante.

“No se preocupen todo está bien. No está bien ni mal y me van a entender”. Erika fue más allá y le preguntó: “¿Hay amor?”, a lo que la cantante de 34 años respondió: “Por supuesto que sí y siempre va a haber amor y hay cariño y respeto”.

©@chiquis Chiquis asegura que en los malos momentos, se ha refugiado en su música

En tanto, en El Break de las 7 (Univision) con Alejandra Espinoza, Chiquis habló sobre los videos que había publicado en su Instagram y reveló que pensó en borrarlos, pero que no lo hizo porque quiere que sus fans la vean tal y como es, como un ser humano con sus días buenos y malos.