Danna García, con la mejor actitud

Los últimos meses han sido un verdadero calvario para la actriz, quien dio positivo a Coronavirus a mediados de marzo. Después de vivir los terribles síntomas de la enfermedad que ha paralizado al mundo entero, tuvo dos recaídas que la mantienen lejos de su familia por el bien de ellos.

©@dannagarciao Danna García ha dado positivo a Coronavirus en tres ocasiones

“Soy nuevamente positiva a COVID-19. Estoy sin palabras. Gracias a todos los que me han apoyado”, publicó a mediados de mayo en sus historias de Instagram. Danna se ha mostrado bastante valiente y no deja de luchar para erradicar este virus de su cuerpo, pues ya no puede esperar para reunirse con su esposo y su hijo para llenarlos de abrazos.

