Karla Souza tiene una gran noticia para sus fans: ¡va a ser mamá por segunda ocasión! La actriz de How to Get Away with Murder, quien suele mantener los detalles de su vida personal en lo más privado, publicó un par de fotografías en las que no sólo posa con su hija de dos años, Gianna Trenkmann, sino que presume muy contenta su baby bump.

©@karlasouza Karla Souza anunció su segundo embarazo con un par de tiernas fotos

“Aquellos de ustedes que ya vieron el módulo uno de #Unleashed ya lo saben, pero crear este curso también ha coincidido con mi embarazo”, escribió la futura mamá en sus redes sociales. ”Abrir mi vida de esta forma tan profunda y crear una nueva vida es un regalo y estoy honrada de continuar compartiendo, creciendo y revelando con todos ustedes el curso de las próximas semanas”, agregó feliz.

©@karlasouza La actriz es muy reservada con su vida personal

Los mensajes felicitándola por la gran noticia no se hicieron esperar. Amigos, familiares y colegas le desearon lo mejor a la futura mamá, quien luce su pancita en un estado bastante avanzado.

Para complacer a sus seguidores, la actriz publicó una foto más en el set de grabaciones, esta vez de su primer embarazo, en donde ya se notaba la futura llegada de la cigüeña. “Los jueves no se sienten igual sin #HTGAWM. Aquí un recuerdo de cuando filmamos la temporada cinco mientras estaba embarazada. ¿Alguien que esté viendo episodios pasados para recordar?”, escribió junto a la postal.

Karla Souza, una mamá feliz

La actriz dará la bienvenida a este segundo bebé acompañada de su esposo, Marshall Trenkmann, y su primogénita, Gianna Trenkmann. La feliz mamá no dio más detalles de su embarazo, como los meses que lleva de la dulce espera, ni si será niño o niña.