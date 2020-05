Las últimas semanas, la relación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ha estado en el ojo público, debido a los constantes rumores de una separación . Estos cobraron fuerza luego de que medios como Suelta la Sopa (Telemundo), dieran a conocer unas imágenes de una aparente discusión de la pareja durante el Memorial Day –el pasado lunes—en la casa de Jacqie Rivera, hermana menor de Chiquis. Ante los señalamientos y los reportes que han surgido sobre una crisis matrimonial en su vida, la hija mayor de Jenni Rivera rompió el silencio y habló sobre cómo se ha sentido en los últimos días y pidió compresión a sus seguidores.

©@chiquis Esta fue la última foto que Chiquis compartió con Lorenzo, fue publicada a principios de abril

En una serie de stories publicadas en su cuenta de Instagram, la intérprete de Entre botellas expresó su molestia ante la intromisión de terceros en su vida personal y recalcó que, además de ser una figura pública, también es una persona, que como todos pasa por buenos y malos momentos, y que justamente estaba atravesando por unos días un poco complicados.

“Hay gente que me ha estado preguntando. Estoy bien. Como todos ustedes, yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, días donde estoy enfadada de ciertas personas”, explicó Janney Marín Rivera, nombre real de la también intérprete. “Estoy bien, pero soy muy transparente con ustedes y si hoy me levanté de malas, pues me levanté de malas y si hay gente que me cae mal, pues me cae mal…”.