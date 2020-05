Pocos lo recuerdan o si quiera lo sabían, pero a inicios de la década de los ochenta, Chayanne fue el amor de Yuri en su juventud. Sí, ¡así como lo lees! La intérprete mexicana fue la entrevistada de lujo de El Break de las 7 (Univision) y en la amena conversación con ‘Chiqui’ Delgado, ‘La Jarocha’ –como le dicen ce cariño—habló de ese bonito recuerdo y recordó con mucho cariño al puertorriqueño, quien por ese entonces formada parte del grupo Los Chicos. La cantante de temas como Detrás de mi ventana habló de ese fugaz amorío, el cual llegó a su fin debido a las ocupadas agendas de ambos.

©@oficialyuri La cantante habló de su relación fugaz con Chayanne, cuando eran prácticamente unos niños

“Cuando éramos chamaquitos me encantaba y fuimos enamorados”, dijo a ‘Chiqui’. ”Él estaba en Los Chicos y yo lo conocí en una gira, ahí nos hicimos ‘el ojito’, a mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años. Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba”, confesó sobre sus primeros coqueteos y sus inocentes encuentros.

©@chayanne Chayanne también tuvo su faceta de actor y compartió créditos con Yuri

Yuri reveló que, a pesar de la ilusión y la buena química que había entre ambos, esta relación no pudo ser. “Eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico. Nunca fue mi novio, fuimos enamorados”. Pero la historia de Yuri y Elmer Figueroa –nombre real de Chayanne—no terminó ahí, pues años más tarde se reencontraron para llevar a cabo un proyecto profesional, la telenovela Volver a empezar en 1994. En ese entonces, el puertorriqueño ya estaba casado con la venezolana Marilisa Maronesse.

©@chayanne Esta foto del baúl de los recuerdos era de cuando Chayanne actuaba en novelas

En dicho melodrama, Chayane y Yuri daban vida a una pareja enamorada que superará todos los obstáculos para poder estar juntos. En la vida real las cosas eran muy diferentes, pues ambos solo compartían una amistad, pues Yuri sabía que él ya no estaba soltero. “Cuando hicimos Volver a empezar ya no hubo una relación de amigos más así porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?”, dijo entre risas.

©@oficialyuri La cantante originaria de Veracurz tiene una linda familia con su esposo y su hija

Actualmente, Yuri está felizmente casada con Rodrigo Espinoza y son padres de Camila. En tanto, Chayanne sigue casado con Marilisa Maronesse y son padres de dos chicos, Lorenzo e Isadora.

