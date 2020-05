Inicialmente, Jacky se sometería a una operación para atender una hernia que tenía en el ombligo, pero su cirujano le sugirió otros procedimientos estéticos para dejar su abdomen como antes de dar a luz. En una entrevista con el programa Al Rojo Vivo (Telemundo), Jacky habló de cómo se fueron dando estos arreglitos.

“Cuando me checó lo de la hernia del ombligo me dijo: ‘¿Sabes qué?’ Ya te voy a abrir y te voy a arreglar la hernia, te tengo que coser los músculos porque tú, aunque hagas 200 abdominales diarias, no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos’”, recordó lo que le dijo el médico. “Entonces él fue quien me convenció para hacerme eso. Ya después voltea y me dice ‘y ya de pasada te hago una liposucción en los gorditos de la espalda’”.

©@jackybrv Esta es una de las fotos que Jacky y Martín compartieron poco antes de la cirugía

Sobre sus senos, la actriz de telenovelas contó que sus atributos son los mismos de siempre, pero con un levantamiento. “No crean que fue un aumento, para nada. Simplemente reconstrucción de los senos porque después de amamantar a cinco ya te imaginarás cómo estaban”, comentó.

