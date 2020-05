Anahí está tranquila en casa, conviviendo con sus hijos en estos días en los que salir de su hogar no es una opción. La actriz y cantante convive con los pequeños Manuel y Emiliano, quienes con sus ocurrencias tienen a su mamá más que feliz. La más reciente es la que hizo el mayor de los dos mientras mamá estaba muy atenta tomándose fotos con el celular.

“Manu... Su risita me lo dice todo”, escribió la amorosa mamá, quien no pudo contener su propia risa al escuchar a su primogénito. Al niño se le escucha decir: ”Ya se cayó”, justo antes de estallar en una contagiosa carcajada. sin embargo, Anahí no contó qué fue lo que le causó tanta gracia a su hijo.

©@anahi Anahí y su esposo Manuel Velasco tienen dos lindos hijos; Manuel y Emiliano

“Por nuestros bebés todos los días hay que levantarnos con la mejor actitud, aún en el momento más difícil”, agregó feliz como una lección que ha aprendido en su papel más tierno.

“Darles seguridad y tranquilidad. Recuerda que tú (mamá) eres su mundo entero”, agregó junto a este bello clip que también enterneció a sus seguidores por la naturalidad de la risa de Manu.