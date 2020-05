El tener italiano Andrea Bocelli reveló que se contagió de coronavirus a principios de marzo, al igual que su esposa Verónica Berti y dos de sus tres hijos. A través de sus redes sociales, el italiano compartió la noticia y reveló que tanto él como su familia únicamente presentaron síntomas leves. También agregó que donaría para las investigaciones del virus, las cuales contribuirán para encontrar una cura o un tratamiento efectivo.

©GettyImages El artista se hizo el test para detectar el virus el pasado 10 de marzo y este fue positivo. En su caso, prácticamente fue asintomático, con un poco de fiebre

El pasado martes, Bocelli fue interceptado por algunos medios a su salida del hospital Cisanello de Pisa, Italia, al que acudió para donar plasma. “Fue terrible, toda mi familia estaba contaminada”, dijo a los periodistas tras salir del centro médico. “Todos tuvimos fiebre, aunque afortunadamente no era alta, con estornudos y tos”, agregó.

De acuerdo con los reportes del diario La Republicca, Bocelli habló de cómo vivió la enfermedad. “Tuve que cancelar muchos conciertos... Fue como vivir una pesadilla porque sentí que ya no tenía el control de las cosas. Esperaba despertar en cualquier momento”, dijo “El hecho de que un virus de la misma familia de los virus de la gripe, del resfriado, del dolor de garganta, pueda poner de rodillas al mundo entero es algo que todavía me cuesta asimilar”.

©WireImage Bocelli ha participado en varias iniciativas de solidaridad ante la pandemia, como el concierto virtual One world together at home

En su perfil de Facebook, Bocelli compartió que no quiso dar a conocer la noticia de su condición, debido a que esta no era grave y por ello no lo creyó necesario. “La pandemia que ha sacudido al mundo también ha afectado –aunque ligeramente—a mí y a ciertos miembros de mi familia. Por respeto a aquellos que contrajeron el virus y tuvieron consecuencias más graves, decidí que sería mejor no compartir las noticias. Ciertamente no quería alarma innecesariamente a mis fans y también deseaba proteger la privacidad de mi familia”, explicó el tenor.