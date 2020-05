“Estamos hablando del año 1985, yo tenía 14 años, quizá acababa de cumplir 15”, contó recordando esa época en la que las cintas juveniles eran de las más buscadas. En ese entonces, la música tenían que grabarla por separado las canciones para después usarlas en la cinta.

“Luis Rey hizo las canciones para Fiebre de Amor”, contó Lucero recordando al padre de Luis Miguel, quien estaba detrás de la carrera de su hijo en sus inicios. “Eran canciones padrísimas. Estaba un tema que se llamaba Siempre te Seguiré. ¡Me encantaba cantar esa canción! Y estaba Todo el Amor del Mundo, era una canción súper representativa de Fiebre de Amor”, puntualizó.

©@luceromexico Desde muy pequeña, Lucero se ganó el corazón del público

“El momento de llegar al estudio y estar ahí grabando con Luis Miguel, fue de lo más divertido. La verdad es que la pasábamos muy bien”, recordó Lucero, quien aseguró que no tiene tantas anécdotas con El Sol. ”Más allá de que cuente historias de Luis Miguel porque no es el caso y tampoco tengo tantas, porque hay muy buenas anécdotas de esa filmación y esas grabaciones. Se trata de poder compartir con él”, dijo para quienes le pedían más historias con el cantante.

Una química que se vio en la pantalla

Lucero y Luis Miguel se llevaron bien en el estudio de grabación, una relación que se notó a la hora de hacer la película. “Nos juntaron a grabar, un poco el pretexto para conocernos y presentarnos oficialmente porque dentro de poco íbamos a hacer la película”, explicó Lucero.

©@luceromexico Cada uno continuó haciendo películas por separado que fueron un éxito en su juventud

“Nos fuimos conectado en la grabación y en el estudio y, curioso, porque podíamos haberlo hecho en lugares y momentos diferentes”, recordó sobre la bonita experiencia que tuvo de grabar junto a Luis Miguel. “Fue muy divertido grabar en el estudio. No acabamos todo en un día. Fueron algunos días más”, reiteró.

Aunque han pasado más de 30 años de aquella experiencia y del estreno de la película, Lucero aún está feliz por haber dicho que sí a ese proyecto. “Yo no me imaginaba lo que iba a pasar con esa película. Después de tantos años no me imaginé que la película la siguieran pasando en la televisión los sábados en la mañana y que la gente la volviera a ver”, finalizó.

