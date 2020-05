No hay duda de que los hijos de Eugenio Derbez tienen talento para estar frente a las cámaras, y combinado con ello, los cuatro tienen un sentido del humor muy parecido al de su papá. Eso quedó más que comprobado en un de los recientes videos que Vadhir Derbez publicó en las redes sociales, en el que hizo mancuerna con Aitana, la más pequeña de la familia. Fue así como Aitana le dio una divertida lección a Vadhir sobre las mujeres.

Después de tratar de entender a las mujeres y no tener mucho éxito en ello, Vadhir continuó con la broma y al parecer siguió los consejos de su hermanita. “Y salí el doble de confundido, me dijo que me fuera con mis amigos y me fui y se enojó”, explicó con humor.

Y es que ambos hermanos Derbez no sólo se llevan de maravilla, sino que hacen una excelente mancuerna a la hora de publicar videos. Con Vadhir de visita en la casa de su papá y Alessandra Rosaldo, los videos continuaron emergiendo y Aitana no dejaba de robar cámara.