“El proyecto no tuvo el éxito que se esperaba. Salimos de este encierro, creíamos que nuestra vida iba a cambiar y de repente empezamos a ver como que todas estas cosas que estaban relacionadas y con las cuales iban a producir el disco no se estaban poniendo de acuerdo…Todas nos regresamos a nuestras casas, obviamente yo regresé a Río Bravo, Tamaulipas, a mi pueblo y pues claro que me enfrenté con muchísimas cosas muy duras, muchas cosas que se hablaban, mucha gente de mi edad burlándose…”, recordó.

A pesar de ello, la protagonista de telenovelas no bajó los brazos y aunque esa decepción le costó ser el blanco de burlas en su pueblo, prosiguió valientemente en la búsqueda de sus objetivos.

©@anabreco La actriz mexicana tenía 15 años cuando experimentó su primera frustración artística

“[...]Pero al mismo tiempo, eso me dio muchísima fuerza, me picaron la cresta y yo dije ‘pues ahora voy y lo hago’”, expresó durante la publicación a la cual tituló “¿Cómo empecé mi carrera?”.

Pese a ese traspié, Ana Brenda no se dio por vencida y decidió regresar a la capital mexicana para luchar por sus sueños. “Le hice huelga de hambre a mis papás, les dije: ‘No voy a comer si no me dejan ir a la Ciudad de México’”, detalló.

A manera de catarsis y entre lágrimas, mencionó que estará eternamente agradecida con sus padres por confiar en ella y permitirle crecer en un medio tan complicado como lo es el artístico.

