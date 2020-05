Con solo 23 años, Lele Pons ha enfrentado todo tipo de adversidades como su batalla desde que ha sido una niña, la cual ha sido contra diversos trastornos mentales. Pero además de ello, en su vida familiar también ha habido algunas situaciones que ha tenido que enfrentar, como la separación de sus padres. En el segundo episodio de The Secret Life of Lele Pons, la joven cantante habló a sus fans acerca de las preferencias de su padre y compartió su sentir al enterarse siendo todavía muy niña.

©@laponseria El padre de Lele contó que entre él y su hija no hay secretos y que hablan de todos los temas: sexualidad, religión, novios, conductas morales, etc.

Cuando era pequeña, sus padres, Anna Maronesse y Luis Pons tomaron la decisión de separarse y al poco tiempo, Lele se dio cuenta de las preferencias de su papá, y a pesar de la gran sorpresa que representó en su vida, entendió muy rápido y desde entonces, se ha convertido en la confidente número uno de su padre. “Me di cuenta de que mi papá era gay cuando era pequeña, al inicio fue duro para mí. Fue duro porque me repetía que él era gay hasta que eso sonó bien en mi cabeza”.

©@laponseria Lele y su papá son como los mejores amigos

Eleonora, mundialmente conocida como Lele, aseguró que quería entender al 100% a su papá. “Cuando mi papá me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice. Yo estaba como ‘ok eres gay, quiero entender cómo te sientes y qué hizo decidirte a casarte con mamá, porque me lo dices ahora, solo quiero entenderlo todo’”.