El viernes 22 de mayo fue su último día en el matutino y sus colegas le dieron un cálido adiós, pero sin duda, lo más fuerte estaba por venir: su adiós definitivo de la cadena. “Me despido de mis compañeros, agarro mis cositas, me meto al coche… Ese momento en que te quedas solo, en que no hay nadie más que tú y te enfrentas a esa dura realidad”, dijo. “Ahí sí me destrocé y comencé a llorar como bebé, manejaba y veía nublado, me controlé un poco, me he pasado llorando como niño durante los 35 minutos del recorrido de Telemundo a mi casa”.

Sandarti reveló que lloró abrazado a su esposa, hasta que después, se calmó y sintió una inmensa tranquilidad. “He llorado tanto ese viernes que para las 2 de la tarde nos ha entrado una paz, es lo que llamo yo la paz de Dios, que no se puede entender, que te da la certeza de que alguien, que se encarga de una mega producción, que maneja los hilos… Todo va a estar bien, todo tiene un propósito”.

Una decisión que le duele, pero que entiende

Aunque es una decisión que le ha dolido profundamente, él entiende perfectamente que, dentro de una empresa, se tienen que tomar decisiones a nivel corporativo. “Si el barco toma una dirección, pidieron que me bajara y me bajé, me voy agradecido con Telemundo, me voy con la frente en alto, las manos limpias y el corazón lleno y repleto”.

Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.