A la par, Mauricio contó que no se arrepiente de nada: “En se aspecto estoy en una etapa donde la vida no me debe nada, no le debo nada a la vida y estamos en paz”. El actor, contento con los caminos que ha tomado, continuó: “Todo lo que me ha tocado vivir desde mi nacimiento hasta el día de hoy ha sido aprendizaje. Un proceso evolutivo a nivel personal”.

©Pantaya En R, Mauricio interpreta a Franco Barrón, un hombre que se entregó a la aventura al pensar que le quedaba un mes de vida

Quizá la clave para ello es que Ochmann pasa día a día disfrutando de la vida, muy pendiente del presente. “No hay que esperarse hasta que algo trágico, fuerte suceda en tu vida para realmente vivirla. Eso es lo que a mí me gustó del personaje, decir ‘No te esperes para vivir’”, dijo respecto a este personaje lleno de matices, que en la pantalla lo muestra con temor, libertad, dudas y hasta en ratos cómicos de un momento a otro.

©Pantaya A diferencia de su personaje, Mauricio Ochmann no se arrepiente de sus decisiones

“Nosotros nunca hacemos las cosas en orden cronológico, sino que abrimos el capítulo uno y el capítulo 10 y brincas de uno en uno; y el reto como actor es llevarle ese ritmo”, explicó. Una práctica interesante, pues el público no está acostumbrado a ver la realidad como la presenta en R.

Un hombre de familia

Mauricio Ochmann agregó que eligió a este personaje porque se encuentra en un momento de la vida en el que hacerlo le parecía un buen reto profesional. “Me apasiona a lo que me dedico. Desde los cinco años sabía que quería ser actor. Y desde querer hacer teatro infantil hasta hacer R me llena de risas y pasión”, detalló.

©@mauochmann Mauricio es padre de dos bellas niñas: Lorenza de 15 años y Kailani, quien también es hija de Aislinn Derbez

De forma personal, Franco Barrón lo hace valorar lo que tiene frente a él. “Me quedo es con la fuerza vital y ese sentimiento de supervivencia que tengo y que me ha sacado de momentos difíciles o retos que me presenta la vida”, dijo sonriente.“La convivencia con mis hijas, el ser papá es lo que más me llena el alma y a nivel interior”, dijo sin dudar.

Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.