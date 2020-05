El mundo la conoció gracias a su personaje como ‘Cleo’ en la multi premiada película Roma, de Alfonso Cuarón. Ahora, Yalitza Aparicio está usando su popularidad para ir más allá y destacar la importancia de ciertos temas en la sociedad. El pasado fin de semana, la actriz originaria de Oaxaca, México, debutó como columnista en The New York Times donde publicó un artículo de opinión enfocado en explicar como el arte “presenta la increíble oportunidad de dar voz a lo que no se escucha y visibilidad a lo que no se ve”.

©GettyImages Como embajadora de la UNESCO para los pueblos indígenas, Yalitza se ha convertido en una voz poderosa para aquellos que a menudo no son representados

En dicho texto, Yalitza revela que estuvo a punto de perderse el casting de la película que la lanzó a la fama internacional: “Hace cuatro años, cuando se emitió el llamado del casting para Roma en mi ciudad, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, al sur de México, estuve a punto de no ir. La industria del cine era ajena para mí. Cuando era niña, no podía identificarme con las personas que veía en las películas; los actores y las actrices no eran nada como las personas que yo conocía, y sus historias estaban enfocadas en mundos muy lejanos al mío. De adulta, estudié para ser maestra y no pensé en convertirme en actriz”.

Por suerte, cambió de opinión y decidió presentarse en la audición para dar vida a una empleada doméstica de una familia de clase media de la década de los setenta en la Ciudad de México. Su interpretación le valió una nominación al Oscar, además de ser presentada por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2019. Ese mismo año, fue nombrada por la UNESCO como Embajadora de Buena Voluntad para luchar a favor de la integración y de los derechos de los pueblos indígenas. Y por supuesto, este es un rol que se toma muy en serio. En su columna en el diario estadounidense, ella recuerda los comentarios hirientes que recibió, luego de ser nominado en los Premios de la Academia. “Una mujer indígena no era una digna representante del país, dijeron algunos. Fue difícil para mí ver y escuchar este tipo de declaraciones. Pero gracias a ellos, se estaban dando conversaciones reales. Finalmente, estas discusiones destacaron la importancia cultural y política de la diversidad en la sociedad, el arte y los medios de comunicación”.