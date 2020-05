Los días que Raúl de Molina ha pasado en su casa debido al confinamiento, no sólo le permitieron desarrollar sus habilidades en la cocina, sino que también lo hicieron darse cuenta de un detalle que no le agrada de su esposa Mily . Sin embargo, cuando quiso contarlo frente a las cámaras de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan se dio cuenta de que estaba en un error y la conducta que debería cambiar es la suya.

©@rauldemolina Raúl de Molina pasa la cuarentena junto a su esposa Mily y su hija Mia

Y es que Raúl explicó que cuando llega a casa del estudio de Univision, tiene una rutina relajante que incluye comer, tomar un par de copas de vino y quedarse dormido cerca de las 7:30 de la noche. Al escuchar eso, Lili reaccionó y le explicó que no podía hacer eso.

“Espera, mi esposa empieza la pelea. Me levanto a las 10:30 de la noche, me voy para el cuarto, y cuando le digo: ‘Mily, vente vamos a ver una película’, ella me dice: ’Ay, no. Yo estoy cansada, he tenido que limpiar la casa todo el día’”, relató Raúl mientras su amiga no podía creer lo que escuchaba.