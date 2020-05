Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no sólo fueron la pareja juvenil más tierna de los 90s, sino que a la fecha son un matrimonio ejemplar. Ambos actores formaron una bella familia junto a sus cinco hijos Eduardo, Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel. Sin embargo, el destino podría haber sido otro si hace 25 años el también cantante hubiera escuchado a sus seres cercanos en vez de hacer caso a su corazón.

“Hace más de 25 años, el 99.99 por ciento de mis seres queridos, más allegados me decían: ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar’”, contó Eduardo en un video en el que anima a sus fans a seguir los deseos de su corazón. “

“¿Qué acabé haciendo? Lo que me dictó mi corazón. ¿Me equivoqué o no?, esa respuesta se las dejo a ustedes”, prosiguió con una sonrisa que en él refleja que no cometió un error al escuchar a su corazón. Fue así como aquel 25 de junio de 1994, en una boda televisada, Eduardo y Biby se dieron el ”sí, acepto”.